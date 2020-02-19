احتجاجا على قصف ميناء طرابلس.. الرئاسي يُعلّق مشاركته في المحادثات العسكرية بجنيف الرئاسي يعلن تعليق مشاركته في المحادثات العسكرية بجنيف حتى يتم اتخاذ مواقف حازمة من المعتدي وانتهاكاته

أخبار ليبيا 24 – سياسة

أعلن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، اليوم الثلاثاء، تعليق مشاركته في محادثات اللجنة العسكرية في جنيف، وذلك احتجاجا على قصف قوات الجيش الوطني لميناء طرابلس البحري اليوم.

وقال المجلس الرئاسي في بيان له اليوم، إنه “قرر تعليق مشاركته حتى يتم اتخاذ مواقف حازمة من المعتدي وانتهاكاته”، مؤكدًا على حقه في الرد الحازم على هذه الخروقات بالشكل والتوقيت المناسبين، على حد قوله.

وأضاف المجلس، أن “القصف المبرمج والمستمر للأحياء السكنية والمطار والميناء وإغلاق موانئ النفط تدخل ضمن محاولات المعتدي لخلق أزمات للمواطنين في كافة مسارات حياتهم، بهدف إيجاد حالة من الفوضى تهز الاستقرار، بعد أن فشل عسكريا في تحقيق حلمه بالاستيلاء على السلطة”.

ودان المجلس، ما وصفه “التهاون الدولي تجاه الاستخفاف المتواصل بقرار مجلس الأمن والاستهانة المتكررة بمقررات مؤتمر برلين”، وجدد تأكيده أنه دون وقف إطلاق نار دائم يشمل عودة النازحين، وضمان أمن العاصمة، فإنه لا معنى لأي مفاوضات؛ ولا سلام تحت القصف، حسب تعبيره.

وأكد المجلس الرئاسي، أن ما يرتكبه المتمرد على الشرعية من انتهاكات قبل الهدنة وبعدها هي جرائم حرب موثقة لا تحتاج الإدانة، بل تحتاج إلى مذكرات قبض وإحضار للقضاء الداخلي والخارجي، وفق نص البيان.

يذكر أن القيادة العامة قد أكدت أن قواتها المسلحة قد وجّهت ضربةٍ عسكرية استهدفت مستودع أسلحة وذخيرة داخل ميناء طرابلس، وذلك بهدف إضعاف الإمكانيات القتالية للمرتزقة الذين وصلوا من سوريا للقتال إلى جانب عناصر الجماعات المسلحة المتحالفة مع مقاتلي تنظيم داعش والقاعدة، وفق قولها.