هيئة ثقافة المؤقتة تجتمع بمثقفي سبها

وتناول المجتمعون قضايا وهموم المؤسسات الثقافية والمسرحية بالمدينة، وسبل دعم الحراك المسرحي والفرق الموسقية المحترفة فيها.

وقال وكيل هيئة الثقافة والإعلام بالحكومة الليبية محمود إمجبر لأخبار ليبيا24، إن هذا الإجتماع جاء بدعوة من المثقفين والمسرحيين والإعلاميين ببلدية سبها، من أجل تدارس المقترحات التي من الممكن ان تضمنها الحكومة المؤقتة ضمن ميزانيتها في مجال دعم المؤسسات الثقافية والمسرحية بالجنوب.

واضاف مجبر ان هذا اللقاء يأتي ضمن اللقاءات التي يجريها وفد الحكومة الليبية الموجود في الجنوب هذه الأيام، من أجل تدارس مختقات مختلف القطاعات في المنطقة وتقديم الحلول لها.

عقدت هيئة الثقافة والإعلام بالحكومة الليبية اجتماعا هو الأول من نوعه مع المثقفين والأدباء والمسرحيين بمدينة سبها، والذي انعقد بقاعة مسرح سبها الشعبي، وضم مدير مكتب الثقافة بالمدينة وعدد من مدراء الإدارات المسرحية فيها.