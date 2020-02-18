ليبيا تحت 20 عام تتفوق على السودان في البطولة العربية

ليبيا تحت 20 عام تتفوق على السودان في البطولة العربية

أخبار ليبيا24- خاص

استهل منتخب ليبيا للشباب مشواره في البطولة العربية بتحقيقه فوز مستحق على نظيره السودان بنتيجة 2-0 في المباراة التي جمعت المنتخبين اليوم الثلاثاء على أرضية ملعب نادي الرياض.

وسجل أهداف المنتخب الليبي خلال المباراة التي تأتي ضمن منافسات المجموعة الرابعة كلا من نورالدين القليب وإسلام الغناي.