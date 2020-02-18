ليبيا تحت 20 عام تتفوق على السودان في البطولة العربية
أخبار ليبيا24- خاص
استهل منتخب ليبيا للشباب مشواره في البطولة العربية بتحقيقه فوز مستحق على نظيره السودان بنتيجة 2-0 في المباراة التي جمعت المنتخبين اليوم الثلاثاء على أرضية ملعب نادي الرياض.
وسجل أهداف المنتخب الليبي خلال المباراة التي تأتي ضمن منافسات المجموعة الرابعة كلا من نورالدين القليب وإسلام الغناي.
وسيلتقي المنتخب الليبي في مباراته الثانية منتخب الإمارات يوم الجمعة 21 فبراير، ويختتم مبارياته أمام السنغال يوم الإثنين 24 فبراير.
وتشهد نسخة 2020 من البطولة العربية للمنتخبات تحت 20 عام مشاركة 16 منتخبًا لأول مرة في تاريخها.