في خطابه لسلامة.. المشري يحدد ثلاثة شروط قبل المشاركة في حوار جنيف

أخبار ليبيا 24 – سياسة

طالب رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، من المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا غسان سلامة، بتزويدهم بأجندة اللقاءات وجدول أعمال للاجتماعات المقررة في الحوار السياسي المزمع عقده في جنيف.

وأكد المشري في خطابه الموجه إلى سلامة الذي نشر اليوم الثلاثاء، على ضرورة تزويد المجلس بقائمة الأعضاء الـ14 المشاركين في الحوار السياسي مع وفدي مجلسي النواب والأعلى للدولة، وأن تكون هناك حصة نسائية (كوتة) بعضوتين لكل وفد، وذلك لضمان فعالية ونجاح حوار جنيف.

وأشار المشري في سياق خطابه المؤرخ بتاريخ 17 فبراير الجاري، إلى أن المجلس الأعلى للدولة سيعقد يوم السبت المقبل اجتماعا لمناقشة هذه المواضيع، مشددا على ضرورة تزويدهم بهذه البيانات قبل انعقاد جلسة المجلس.

وكانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا قد أعلنت أمس الإثنين، أن محادثات المسار السياسي الليبي الواسع التمثيل من المقرر أن يبدأ في 26 فبراير الجاري في جنيف.

وحددت الأمم المتحدة 40 شخصية للمشارَكة في حوار جنيف، 13 يرشحها مجلس النواب، ومثلهم من المجلس الأعلى للدولة، فيما تختار البعثة الأممية 14 شخصية أخرى لسد النقص والثغرات وتحقيق التوازن في مسار الحوار، الذي تأخر بسبب صعوبات في اختيار ممثلي مجلس النواب، وفق تصريحات سلامة.