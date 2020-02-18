فرعي الكاراتيه بنغازي يبدأ أولى خطوات التوأمة مع الاتحاد الجزائري

أخبار ليبيا24- خاص

بدأ الاتحاد الفرعي للكاراتيه بنغازي أولى الخطوات نحو تنفيذ برنامج التوأمة مع الاتحاد الجزائري

وتاتي أول خطوة بتنظيم دورة دولية للمدربين والحكام تحت إشراف الحكم الدولي الجزائري رشيد محفوظ والمدرب الدولي جمال الظواهري.

وعقد الاتحاد الفرعي للكاراتيه بنغازي الأحد أول اجتماع لوضع خطة الدورة، ضم رئيس الاتحاد الفرعي للكاراتية بنغازي عبدالله السعيطي وأعضاء اللجنة المعنية بالتنظيم والإشراف على الدورة والمشكلة بموجب قرار رئيس الاتحاد الفرعي رقم 05-2020 .

وتم تكليف مجدي العرفي رئيس للجنة المسابقات، و عبدالمولى الوحيشي رئيس للجنة الحكام، ومسعود العبيدي عضو لجنة المدربين وطارق الجحاوي إعلامي للدورة .

وتناول الإجتماع الخطة العامة للدورة والإجراءات المباشرة منذ وصول الخبيرين الجزائريين والمكلفين بمحاضرة شريحة الحكام والمدربين بالدورة وحتى مغادرتهم.

وتعتبر الدورة خطوة أولى تلحقها خطوات آخرى تهدف إلى تطوير القدرات التدريبية والتحكيمية على مستوى الاتحاد الفرعي بنغازي.



ومن ضمن الاعتبارات التي تم مراعاتها من وراء تنظيم هذا الحدث هي الاستفادة من عراقة وخبرة المدرسة الجزائرية في هذه اللعبة خاصة على المستوى القاري .