خلال لقائه السراج في طرابلس.. بوقادوم: الجزائر ستبذل جهودها لوقف الحرب في ليبيا

خلال لقائه السراج في طرابلس.. بوقادوم: الجزائر ستبذل جهودها لوقف الحرب في ليبيا السراج: بدون وقف جميع الأعمال العدائية وعودة النازحين فإن الحديث عن السلام أمر غير مجدي

أخبار ليبيا 24 – سياسة

أكد وزير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم، خلال لقائه رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج اليوم الثلاثاء بالعاصمة طرابلس، أن الجزائر ستعمل بكل جهدها لوقف الحرب في ليبيا.

واستقبل السراج الوزير بوقادوم والوفد المرافق له، لبحث مستجدات الوضع في ليبيا والعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها، بحضور وزير الخارجية محمد سيالة ومبعوث الرئيس لدول المغرب العربي جمعة القماطي.

وجدد بوقادوم، خلال الاجتماع دعم الجزائر لحكومة الوفاق الوطني، ورفضها القاطع للهجوم على طرابلس، مؤكدا أنه لا يوجد حل عسكري للأزمة الليبية، وفق ما نقل المكتب الإعلامي لحكومة الوفاق.

من جانبه، أشاد السراج، بالجهود السياسية والدبلوماسية التي تبذلها الجزائر لتحقيق الاستقرار في ليبيا، مؤكداً على عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين.

كما تناول الاجتماع قرار مجلس الأمن الذي اعتمد مقررات مؤتمر برلين حول ليبيا، وأبرزها وقف إطلاق النار، ووقف التدخلات الخارجية، واحترام حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا.

وقال المكتب الإعلامي: “حيث تم خلال الاجتماع توضيح ما يقع من خروقات يومية لهذه المقررات من قبل الطرف المعتدي والدول الداعمة له”.

وفي هذا الإطار، جدد رئيس حكومة الوفاق الوطني تأكيده على أنه بدون وقف جميع الأعمال العدائية وعودة النازحين وضمان عدم تعرض العاصمة والمدن الأخرى لأي تهديد، فإن الحديث عن السلام أمر غير مجدي، على حد قوله.