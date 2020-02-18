خلال لقاءه السفير الأمريكي..حفتر يؤكد على تأمين التراب الليبي وإنهاء الإرهابيين والمرتزقة

أخبار ليبيا24

أكد القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير خليفة حفتر اليوم الثلاثاء على ثوابت الجيش الوطني التي تنص على تأمين كافة التراب الليبي وإنهاء سيطرة الأرهابيين وإخراج كافة المرتزقة الذين تم جلبهم عن طريق الغزو التركي من ليبيا .

وبحث حفتر خلال لقاءه سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى ليبيا ريتشارد نورلاند ملف الأزمة الليبية المطروح على الساحة الدولية.

واستعرض حفتر مع نورلاند دور الجيش الوطني في محاربة الإرهاب وتأمين البلاد وحفظ سيادتها من العابثين بأمنها وسلامة أراضيها.