حكمان ليبيان يشاركان في تحكيم البطولة العربية لكرة الطائرة

أخبار ليبيا24- خاص

سيشارك الحكمان الدوليان عبدالحكيم رمضان و عبدالسلام الرفاعي في تحكيم مباريات بطولة الأندية العربية للكرة الطائرة في نسختها الثامنة والثلاثون التي ستنطلق يوم الأربعاء المقبل في العاصمة المصرية القاهرة .