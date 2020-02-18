حكمان ليبيان يشاركان في تحكيم البطولة العربية لكرة الطائرة

1

أخبار ليبيا24- خاص

سيشارك الحكمان الدوليان عبدالحكيم رمضان و عبدالسلام الرفاعي في تحكيم مباريات بطولة الأندية العربية للكرة الطائرة في نسختها الثامنة والثلاثون التي ستنطلق يوم الأربعاء المقبل في العاصمة المصرية القاهرة .

وجاء اختيار الحكام بعد تزكيتهم من قبل لجنة التحكيم العامة للاتحاد اللييي لكرة الطائرة.

ومن المقرر أن يعقد الاجتماع الفنى للبطولة مساء الثلاثاء ، على أن يقام حفل افتتاح البطولة الأربعاء بالقاهرة.

ويشارك في البطولة فريقا الهلال وأساريا من ليبيا.

المزيد من الأخبار

فرعي الكاراتيه بنغازي يبدأ أولى خطوات التوأمة مع الاتحاد الجزائري

قرعة بطولة إفريقيا للمحليين تضع ليبيا في المجموعة الثانية

اختتام بطولة “الووشو” لأندية المنطقة الشرقية

ليبيا تتعادل من الشباب السعودي قبل خوض البطولة العربية للشباب

المزيد

فرعي الكاراتيه بنغازي يبدأ أولى خطوات التوأمة مع الاتحاد…

قرعة بطولة إفريقيا للمحليين تضع ليبيا في المجموعة الثانية

اختتام بطولة “الووشو” لأندية المنطقة الشرقية