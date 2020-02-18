حكمان ليبيان يشاركان في تحكيم البطولة العربية لكرة الطائرة
أخبار ليبيا24- خاص
سيشارك الحكمان الدوليان عبدالحكيم رمضان و عبدالسلام الرفاعي في تحكيم مباريات بطولة الأندية العربية للكرة الطائرة في نسختها الثامنة والثلاثون التي ستنطلق يوم الأربعاء المقبل في العاصمة المصرية القاهرة .
وجاء اختيار الحكام بعد تزكيتهم من قبل لجنة التحكيم العامة للاتحاد اللييي لكرة الطائرة.
ومن المقرر أن يعقد الاجتماع الفنى للبطولة مساء الثلاثاء ، على أن يقام حفل افتتاح البطولة الأربعاء بالقاهرة.
ويشارك في البطولة فريقا الهلال وأساريا من ليبيا.