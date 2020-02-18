جولة ثانية من محادثات اللجنة العسكرية الليبية المشتركة في جنيف المحادثات تهدف للوصول لوقف دائم لإطلاق النار

أخبار ليبيا24

تستأنف اليوم الثلاثاء محادثات اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5+5) وفق ما أعلنته بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

وأعربت بعثة الأمم المتحدة، عن إشادتها بحس المسؤولية الذي ابداه المشاركون والروح الجادة والبناءة التي تحلوا بها، كما أعربت عن أملها في أن يترجم هذا الأمر في المسار السياسي الليبي الواسع التمثيل والمقرر أن يبدأ في 26 فبراير. وحثّت البعثة المشاركين في المسارات الثلاثة على التحلي بروح إيجابية وبناءة.

وكانت بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا، قد اقترحت يوم 18 فبراير الحالي، موعداً لجولة جديدة من التفاوض بين طرفي اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، في جنيف، مع حرص الطرفين على ضرورة استمرار التفاوض وصولاً لاتفاقية شاملة لوقف إطلاق النار.

وكانت الجولة الأولى لاجتماع اللجنة العسكرية المشتركة، قد انطلقت في 3 فبراير وانتهت في الثامن من هذا الشهر.