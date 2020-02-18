تنقل أسلحة وذخائر..استهداف سفينة شحن تركية في ميناء طرابلس

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أخبار ليبيا24

أكد المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة اليوم الثلاثاء، تدمير سفينة شحن تركية في ميناء طرابلس البحري كانت تحمل على متنها أسلحة وذخائر.

وبحسب سبوتنيك الروسية نقلا عن مصدر عسكري فإن السفينة التي تم تدميرها ظهر اليوم محملة بالأسلحة كانت راسية في ميناء الشعاب في طرابلس.

وتناقل عسكريون ونشطاء تابعين لحكومة الوفاق الوطني اخبارًا وصور لتصاعد الدخان أسود من ميناء طرابلس، مؤكدين أن ماتم استهدافه هي أرزاق وممتلكات المواطنين، حسب زعمهم.

وكانت وسائل إعلام تناقلت الساعات القليلة الماضية أخبارًا عن رسو  4 بوارج حربية تركية، امس الاثنين، في ميناء حلق الوادي الواقع شمال العاصمة تونس.

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