بليحق: النواب ناقش آلية اختيار لجنة الحوار في مؤتمر جنيف

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قال المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبد الله بليحق إن جسلة اليوم الثلاثاء ناقشت آلية اختيار لجنة الحوار الممثلة لمجلس النواب في مؤتمر جنيف والحوار القادم.

وأضاف بليحق انه بعد مداولة هذا البند تم اعتماد آلية اختيار اللجنة المكونة من ثلاثة عشر نائباً بأن يتم اختيارها بالتزكيات نائب عن كل دائرة من الدوائر الثلاثة عشر الممثلة لكافة أنحاء ليبيا.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب أنه تم اليوم اعتماد سبع دوائر من أصل ثلاثة عشر دائرة بعد أن تقدم نواب هذه الدوائر بتزكيات لممثل لهم , حيث تم اعتماد النائب حمد البنداق عن الدائرة الأولى ,النائب بدر النحيب عن الدائرة الثالثة , النائب حسن الزرقا عن الدائرة الخامسة , النائب مصباح دومة عن الدائرة السادسة , النائب احميد حومة عن الدائرة السابعة , النائب علي محمد كشير عن الدائرة الثانية عشر والنائب عادل محفوظ عن الدائرة الثالثة عشر .

وأكد بليحق أن باقي الدوائر سوف تستكمل خلال اليومين القادمين حيث سيصدر بها قراراً من رئاسة مجلس النواب مع الضوابط التي سوف تنظم عمل هذه اللجنة ,في مقدمتها ,بألا تقوم اللجنة باتخاذ أي قرار أو التوقيع على أي اتفاق ينتج عن هذا الحوار إلا بالعودة لمجلس النواب قبل ذلك.

وأشار المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب إلى أنه تم في جلسة اليوم إعلان منطقة قصر بن غشير منطقة منكوبة نظراً لعمليات القصف الذي تتعرض له وايضاً عمليات التهجير وكل الظروف التي تمر بها منطقة بن غشير وبذلك علقت جلسة اليوم.