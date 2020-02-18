بخسائر بلغت مليار دولار..الوطنية للنفط تؤكد تراجع الإنتاج إلى 135 ألف برميل
أخبار ليبيا24
أكدت المؤسسة الوطنية للنفط تراجع إنتاج النفط إلى 135,745 برميل في اليوم بحلول يوم الإثنين 17 فبراير نتيجة للاقفالات التي طالت الموانئ وخطوط الأنابيب.
وأضافت المؤسسة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أنه بهذا الإنتاج تجاوزت الخسائر مبلغ مليار دولار أمريكي لتصل إلى 1,616,886,132 دولار أمريكي.
وجددت المؤسسة الوطنية للنفط دعواتها إلى انهاء الإقفالات غير المسؤولة والمخالفة للقانون لمنشآتها، والسماح لها باستئناف عمليات الإنتاج فوراً من أجل ليبيا وشعبها.
وأكدت استمرارها في توفير المحروقات في المناطق الشرقية والوسطى بكميات كافية لسد احتياجات النقل ومتطلبات المواطنين، حيث من المتوقع وصول ناقلة محملة بالبنزين الثلاثاء إلى ميناء بنغازي. ويتم تزويد مدينة طبرق وبقية المناطق الشرقية مباشرة من مدينة بنغازي.
وأوضحت النمؤسسة الوطنية للنفط مستودعات طرابلس وبعض المناطق المحيطة بها والمناطق الجنوبية لاتزال تعاني من نقص في الإمدادات بسبب تردي الأوضاع الأمنية.