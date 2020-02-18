بخسائر بلغت مليار دولار..الوطنية للنفط تؤكد تراجع الإنتاج إلى 135 ألف برميل

بخسائر بلغت مليار دولار..الوطنية للنفط تؤكد تراجع الإنتاج إلى 135 ألف برميل

أخبار ليبيا24

أكدت المؤسسة الوطنية للنفط تراجع إنتاج النفط إلى 135,745 برميل في اليوم بحلول يوم الإثنين 17 فبراير نتيجة للاقفالات التي طالت الموانئ وخطوط الأنابيب.

وأضافت المؤسسة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أنه بهذا الإنتاج تجاوزت الخسائر مبلغ مليار دولار أمريكي لتصل إلى 1,616,886,132 دولار أمريكي.

وجددت المؤسسة الوطنية للنفط دعواتها إلى انهاء الإقفالات غير المسؤولة والمخالفة للقانون لمنشآتها، والسماح لها باستئناف عمليات الإنتاج فوراً من أجل ليبيا وشعبها.