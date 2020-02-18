انطلاق دورات مشروع مبادرة التغيير السلمي بالجنوب

اخبار ليبيا24

اطلقت مبادرة التغيير السلمي مجموعة دورات تدريبية بهدف رفع قدرات العاملين في المجالس البلدية ومدراء افدارات فيها، وتستهدف الدورات زيادة مهارات الموظفين وقدرتهم على التواصل وبناء العلاقات الوظيفية بشكل جيد.

وقال منسق مبادرة التغيير السلمي بالمنطقة الجنوبية سليمان الشامي لأخبار ليبيا24، إن البرنامج استهدف في اولى دوراته موظفي بلدية سبها وبلدية براك الشاطئ، في سبيل تعزيز قدراتهم وتدريبهم على تفاصيل العمل الإداري وسبل تسهيله بشكل جيد لهم وللمواطنين.

وأوضح الشامي أن سلسلة الدورات ستستمر خلال الفترة المقبلة في بلديات وادي البوانيس والشويرف وغات والقطرون وأوباري وغيرها من بلديات المنطقة الجنوبية.