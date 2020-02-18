المجلس الأعلى للقضاء: القضاء الليبي لازال بخير ويقف على مسافة واحدة من جميع الأطراف الأعلى للقضاء يدعو إلى محاربة إلى الإرهاب والحرابة والجلوس على طاولة واحدة من أجل ليبيا

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أكد المجلس الأعلى للقضاء، أن القضاء الليبي لازال بخير ويقف على مسافة واحدة من جميع الأطراف، بالرغم من أنه يعاني من انعكاسات الأزمات السياسية والأمنية والاقتصادية التي تشهدها البلاد.

وقال المجلس في بيان له اليوم الثلاثاء بمناسبة ذكرى 17 فبراير: “إن القضاء الليبي لازال بخير، واحداً موحداً وعلى مسافة واحدة من كل الأطراف في حيدة ونزاهة وأنه على استعداد تام أن يبدل قصار الجهد من أجل لم الشمل وأن يكون مقره حاضنا للجميع دون تفريق أو تهميش أو إقصاء، لعلهم باللقاء والمواجهة المباشرة والمصارحة يجدوا سبيلاً يأتي بخير على الليبيين حتى يعم الأمن والأمان والفرحة ربوع الوطن”.

ودعا المجلس، كل الفرقاء والمتخاصمين والمتحاربين إلى وقف القتال والتخاصم فوراً وحقن دماء الليبيين، وتوجيه بنادقهم إلى الإرهاب والحرابة التي تروع أمن الوطن والمواطن، وأن يجلسوا على طاولة واحدة وأن يتنازل الجميع من أجل ليبيا.