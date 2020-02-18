السراج ووزير خارجية الجزائر يجريان في طرابلس مباحثات حول الوضع في ليبيا

الجزائر تجدد دعمها للحلول السياسية للأزمة في ليبيا

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أخبار ليبيا24

وصل إلى العاصمة طرابلس اليوم الثلاثاء وزير الخارجية الجزائري صبري بوقدوم لإجراء مباحثات جديدة حول الوضع في ليبيا، حيث كان في استقباله بمطار معيتيقة نظيره بحكومة الوفاق المفوض محمد سيّالة.

وأجرى الوزير الجزائري لقاء مع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فائز السراج، تناول مستجدات الوضع في ليبيا، حيث جدد بوقدوم خلال الاجتماع دعم بلاده للحلول السياسية للأزمة في ليبيا.

وأفاد مكتب الإعلام بحكومة الوفاق، أن الاجتماع تناول قرار مجلس الأمن الذي اعتمد مقررات مؤتمر برلين، وأبرزها وقف إطلاق النار، ووقف التدخلات الخارجية، واحترام حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا.

 

 

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