الدولة المدنية..لأنه قال للسراج “أنت بعت الثوار” فتم القبض عليه واخليل يهدد الداخلية والأمن المركزي

أخبار ليبيا24

مهما حاولت حكومة الوفاق وأتباعها ومؤيديها إظهار أنفسهم بأنهم دولة مدنية تعمل أجهزتها الأمنية والضبطية والعسكرية بتراتبية وفق القوانين السارية في البلاد إلا أن الأحداث تزيد وتثبت أن حكومة الوفاق واقعة تحت سيطرة المليشيات منذ 2011.

كثيرون توقعوا أنه لو كتب لهذه المليشيات النصر في حربها ضد القوات المسلحة ستزيد من تغولها وسيطرتها على البلاد ومقدراتها وستغرق العاصمة طرابلس في وحل الجريمة والفساد.

وفي أي دولة مدنية تحترم مؤساتها بمجرد أن تقوم الأجهزة الأمنية فيها بالقبض على أي شخص لاتهامه بفعل ما، يتم انتظار صدور حكم من قبل القضاء في هذه التهمة وينفذ الحكم بعد استيفاء كافة الإجراءات القانونية ويكون نافذًا لايقبل التراجع إلا في العاصمة الليبية طرابلس حيث المليشيات هي الآمر الناهي فيها.

وفي هذا الصدد، اتهم آمر سلاح المدفيعة في قوات مصراتة لتابعة لحكومة الوفاق الوطني عقيد فرج اخليل اليوم الثلاثاء ما قال إنها إحدى “مليشيات الداخلية أو الأمن المركزي المدينة القديمة” بالقبض على أحد “ثوار العجيلات” معاذ الحجاجي.

وقال اخليل عبر حسابه على “فيسبوك” :”الحاصل أن الراجل قالوا عند مليشيا تتبع الداخلية أو الأمن المركزي المدينة القديمة، لست متأكد من صحة المعلومة ولكن إذا تأكدنا، لكل حادث حديث واللي مش عاجبه يخبط راسه بالحيط”.

وتابع آمر سلاح المدفيعة :”منذ 04 أبريل والحجاجي متواجد في “التبات” وهو من ثوار العجيلات، وعند دخول رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فايز السراج – كرزاي ليبيا – إلى ميدان الشهداء قال له جملة “أنت يالسراج بعت ثوار العجيلات”.

وأضاف اخليل :”ونتيجة هذه الكلمة التي قالها الحجاجي للسراج قام حراسه بـ”اختطافه” وهم من الذين لم يشاركوا في فبراير ولا يعرفونها”.

وواصل آمر سلاح المدفيعة :”يا دولة مدنية الراجل ما قال شي لـ”التافه السراج”، أليس عبد الرحمن السويحلي قال لمعمر القذافي “نظامك فاشل” ولازال موجود ماشاء الله عمره 101 ومتشبث بالكرسي”.