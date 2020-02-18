الدولة المدنية..صفقات فساد واعتمادات مشبوهة..اخليل: معيتيق يحاول تمرير اعتماد بـ 35 مليون يورو

أخبار ليبيا24

كشف آمر سلاح المدفعية في قوات مصراتة التابعة لحكومة الوفاق عقيد فرج اخليل أن آمر مليشيا قوة الردع الخاصة عبدالرؤوف كاره اجتمع بثلاثة ضباط يحملون رتبة لواء للإيقاع رئيس أركان الدفاع الجوي اللواء عبد الباسط بن جريد.

وأضاف اخليل عبر حسابه على “فيسبوك” موجهًا كلامه لآمر المنطقة العسكرية الغربية في حكومة الوفاق، اللواء أسامة الجويلي :”طبعا الاجتماع ليس لمناقشة التحشيد العسكري على تخوم الزاوية أو زوارة”.

وتابع آمر سلاح المدفعية :”والاجتماع ليس لمناقشة حجم الذخيرة والعتاد والسيارات الي يملكها آمر المنطقة العسكرية طرابلس اللواء عبد الباسط مروان والمخزنة في المخازن ويتم توزيعها على كتائب معينة دون أخرى وخاصة قوة تاجوراء وكتيبة الضمان الفعالة في المحاور والتي يمنع عنها الدعم”.

وأكد اخليل أن الاجتماع كان لاستبعاد رئيس أركان الدفاع الجوي اللواء عبد الباسط بن جريد ومحاولة تخوينه أمام عبدالرؤوف كاره وتشويه سمعته وتوريطه.

وواصل آمر سلاح المدفعية :”رئيس أركان الدفاع الجوي قدم عدد من المقترحات لتحسين الخدمة وكانت ترفض وتبقى في الأدراج لسنوات، كما أنه لا يملك ميزانية خاصة بل عهدة مالية ولا يتمتع بالذمة المالية المستقلة”.

وأشار اخليل إلى أن بن جريد رفض التوقيع على منظومات دفاع جوي غير مطابقة للوصفات وتعتبر بضاعة رديئة في العالم، وثمن المنظومة 2 مليون يورو ، ووجدها في الأوراق بـ 6 مليون يورو”.

وأكد آمر سلاح المدفعية قائلًا :”ومع هذا ثم توريد منظومات لا تغني شيء ولا تفيد، طبعا كان هذا قبل التدخل التركي حيث تم الأمر بطريقة عشوائية خارج نطاق رئاسة أركان الدفاع الجوي وبدون مشاركتهم”.