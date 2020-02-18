البعثة الأممية تعلن استئناف محادثات اللجنة العسكرية (5+5) غدا بجنيف بعثة الأمم المتحدة تحث المشاركين في المسارات الثلاثة على التحلي بروح إيجابية

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عن استئناف محادثات اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5+5)، والتي يدعمها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2510، غدا الثلاثاء في جنيف.

وأشادت البعثة في بيان لها اليوم الإثنين، بحس المسؤولية الذي أبداه المشاركين في الاجتماع الماضي والروح الجادة والبناءة التي تحلوا بها، بحسب ما نشرت على صفحتها الرسمية في “فيسبوك”.

وعبرت البعثة، عن أملها في أن يترجم اجتماع اللجنة العسكرية في المسار السياسي الليبي الواسع التمثيل والمقرر أن يبدأ في 26 فبراير الجاري، وحثت المشاركين في المسارات الثلاثة على التحلي بروح إيجابية وبناءة لما فيه خير بلادهم.

وكانت الجولة الأولى من محادثات اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 قد بدأت أعمالها في الثالث من الشهر الجاري في مقر منظمة الأمم المتحدة في جنيف بحضور ومشاركة ممثل الأمين العام ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا غسان سلامة.