وزير خارجية إيطاليا يعلن موافقة الاتحاد الأوروبي على مهمة لمنع دخول الأسلحة إلى ليبيا دي مايو: لا يمكن التغلب على الإرهاب في الساحل إذا تم فصله عن الملف الليبي

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وافق الاتحاد الأوروبي على بدء مهمة لمنع دخول الأسلحة إلى ليبيا، وذلك عقب محادثات بين وزراء خارجية دول التكتل البالغ عددها 27 دولة في بروكسل، وفق ما أعلن عنه وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو، اليوم الإثنين.

وقال دي مايو، إن “الاتحاد الأوروبي مُلتزم بمهمة جوية وبحرية، وهناك جزء منها على الأرض، لحظر الأسلحة ودخول الأسلحة إلى ليبيا”.

وأفاد، أن المهمة ليست إحياء لـ “عملية صوفيا” وسيتم نشرها على الساحل الشرقي لليبيا، حيث يجري تهريب السلاح.

وفي مقابلة مع صحيفة لاستامبا الإيطالية، قال دي مايو إنه “لا يمكن التغلب على الإرهاب في الساحل إذا تم فصله عن الملف الليبي”.

وأشار إلى أن التهديد الإرهابي في ليبيا، وكذلك في مناطق أخرى، مثل الساحل، حقيقي، مؤكدًا أن “إيطاليا مستعدة لمواجهة الإرهاب، من خلال نهج شمولي ولكن برؤية أوسع تتناول القضايا المتعلقة ببعضها البعض”.

واستبعد دي مايو في المقابلة، أن تكون هناك مهمة عسكرية أوروبية في ليبيا، مشيرًا إلى أن “الحديث عن مهمة عسكرية أوروبية أمر غير لائق”.

وقال دي مايو، إن “القضية الحقيقية هي الاستفادة من قرار الأمم المتحدة بشأن حظر الأسلحة على ليبيا لفرض الحصار”.