قرعة بطولة إفريقيا للمحليين تضع ليبيا في المجموعة الثانية البطولة ستقام في الكاميرون خلال الفترة من 4 إلى 25 إبريل المقبل

أخبار ليبيا 24 – رياضة

أوقعت قرعة بطولة كأس أمم إفريقيا للمحليين 2020 (الشان)، المنتخب الوطني المجموعة الثانية إلى جانب الكونغو الديمقراطية والكونغو برازفيل والنيجر.

وأجريت مراسم سحب القرعة اليوم الإثنين في قصر بوليفالنت ياوندي الرياضي، بالعاصمة الكاميرونية ياوندي، حيث سيشارك منتخبنا الوطني بطل نسخة 2014، للمرة الرابعة في البطولة التي تقام مرة كل عامين.

وقد ضمت المجموعة الأولى لبطولة الشأن التي من المقرر إقامتها في الكاميرون خلال الفترة من 4 إلى 25 إبريل المقبل، منتخب الكاميرون المضيف وزيمبابوي وبوركينا فاسو ومالي.

وجاء منتخب المغرب حامل اللقب في المجموعة الثالثة رفقة التوغو وأوغندا ورواندا، بينما ضمت المجموعة الرابعة زامبيا وتنزانيا وناميبيا وغينيا.

وستقام منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا للمحليين 2020 بالكاميرون، في ثلاث مدن وهي: ياوندي (العاصمة)، ودوالا، وليمبي، وستجمع مباراة الافتتاح، منتخبا الكاميرون وزيمبابوي، في اللقاء الذي سيقام في الرابع من إبريل.