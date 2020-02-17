ترامب يحذر مجددًا أردوغان من استمرار التدخل في ليبيا ترامب التدخل التركي في ليبيا يؤدي إلى تفاقم الوضع

أخبار ليبيا 24 – متابعات

حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، نظيره التركي رجب طيب أردوغان من استمرار التدخل في الشأن الليبي.

وقال نائب السكرتير الصحفي للبيت الأبيض، جود ديري، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام عدة، إن ترامب تحدث هاتفيا مع أردوغان، السبت الماضي، وطالبه بوقف التدخل في ليبيا، لاسيما أن التدخل الأجنبي المستمر لن يؤدي إلا إلى تفاقم الوضع .

ومازالت تركيا تعمل على تأجيج الأوضاع في ليبيا وعرقلة الجهود الدولية الهادفة إلى إعادة جميع الأطراف إلى طاولة المفاوضات، نتيجة الجهود الكثيفة التي تبذلها الدبلوماسية الروسية على مختلف الصعد، لكن الدعم التركي للمليشيات والعصابات المسلحة، تجعل هذه الجهود لا تراوح مكانها ولم تحقق مبتغاها حتى الآن.

وتلعب تركيا دورا مشبوها في ليبيا، منذ تسع سنوات، حيث اتخذت خطا واضحا بمساندة حلف الناتو في ضرب ليبيا، ما أسفر عن هدم البنية التحتية، وموت الآلاف المدنيين.

وترصد مواقع الملاحة الجوية والبحرية، دخول شحنات الأسلحة والذخائر لمليشيات طرابلس عبر مطاري مصراتة ومعيتيقة، فضلا عن شحنات المدرعات التي تصل عبر مينائي الخمس ومصراتة.