تأجيل جميع الرحلات من مطار بنينا الدولي اليوم حتى إشعار آخر

تأجيل جميع الرحلات من مطار بنينا الدولي اليوم حتى إشعار آخر أسباب تأخير رحلة بنغازي تونس بنغازي الأحد ناتج عن تردي خدمات مطار بنينا الأرضية

أخبار ليبيا 24 – خاص

أعلنت شركة الخطوط الإفريقية عن تأجيل جميع الرحلات من مطار بنينا الدولي اليوم الإثنين وحتى إشعار آخر .

ولم تذكر الشركة حسب الإعلان الذي نشرته عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك عودة استئناف الرحالات، لكنها تكفلت بنشر مواعيد الاقلاع في وقت لاحق .

وكانت الخطوط الجوية الإفريقية أوضحت أن أسباب تأخير رحلة بنغازي تونس بنغازي يوم أمس الأحد ناتج عن تردي خدمات مطار بنينا الأرضية، والتي حاولت الشركة مرارًا و تكرارا التقدم بشكاوى لإدارة المطار و شركات المناولة إلا ان الأمر تفاقم بشكل كبير ، حسب وصفها .

وأخلت الشركة ذمتها من أي تردي في خدمات تشغيلها من مطار بنينا، حيث أن الشركة تُجدول رسميًا رحلاتها من مطار بنينا إلى الأسكندرية و عمان و الكفرة والزنتان، وأنها توفر الأطقم الجوية لهذه الرحلات حسب المتاح بمنطقة بنغازي، وأنها تأمل في أن تضطلع الجهات المسؤولة بالمطار والمنطقة بما مناط بها من واجبات تكفل سير الرحلات بشكل سلس خدمة لمسافري المنطقة الشرقية .

الجدير بالذكر أن شركة الخطوط الإفريقية ببنغازي تمتلك طائرة واحدة فقط، وكذلك شركة الخطوط الليبية كانت تمتلك طائرة واحدة تمت قرصنتها في مطار مصراتة بعد إنهاء عمليات صيانة لها.

ويعاني المواطن شرق ليبيا من مشاكل في السفر خصوصًا للمرضي وكبار السن عن طريق الطيران وانتظارهم لساعات طويلة في المطارات انتظارا لوصول الطائرات .