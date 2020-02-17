بمناسبة ذكرى فبراير.. السراج يؤكد التزامهم بالمضي قدمًا في تحقيق طموحات الشعب رغم العراقيل فائز السراج: لن نقبل أن تتحول ليبيا إلى مزرعة يحكمها فرد أو عائلة أو قبيلة

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أكد رئيس حكومة الوفاق الوطني فائز السراج، التزامهم بالمضي قدمًا في تحقيق طموحات الشعب الليبي وحلمه الذي راوده في 17 فبراير، رغم العراقيل والمعوقات والمظاهر السلبية التي تواجه البلاد.

وقال السراج خلال كلمته بمناسبة ذكرى ثورة فبراير: إن “رسالتي لكل من في الداخل والخارج أقولها واضحة جلية، نحن دعاة سلام ونسعى لتحقيق الاستقرار ولم ندخر جهدًا في ترسيخ الوفاق وفي الالتقاء على كلمة سواء. فإننا ملتزمون بالمضي قدمًا في تحقيق طموحات شعبنا وحلمه الذي راوده في السابع عشر من فبراير بالعيش في كنف دولة القانون والمؤسسات والتداول السلمي على السلطة”.

وشدد السراج في كلمته التي ألقاها اليوم الإثنين، على أنه “لا عودة لعقارب الساعة إلى الوراء، ولن يقبلوا أن تتحول ليبيا إلى مزرعة يحكمها فرد أو عائلة أو قبيلة”، منوها إلى أن “هذا ما تعبر عنه مواقفهم الرسمية وما يعكسه خطهم السياسي والدبلوماسي”.

وأضاف السراج: “إننا في مسارنا السياسي ومع شركائنا في هذا الوطن لن نفرط في تضحيات شبابنا وأبطالنا منذ فجر فبراير إلى هذا اليوم حتى ينبلج الصبح ساطعًا ناصعًا معلنًا نهاية حقبة الظلام والطغاة، وبداية السلام والاستقرار”.

وأكد السراج: أنه “تم توظيف مَن لديه الهوس والاستعداد لتبني مرادهم ولتحقيق مبتغاهم باستخدام ذريعة مكافحة الإرهاب، هذا الإرهاب الذي عرف العالم بأسره مَن قاومه وهزمه في ليبيا وليس ثمة شاهد على ذلك أكثر وضوحًا من ملاحم البنيان المرصوص تحت قيادة حكومة الوفاق الوطني”.

وأشار رئيس المجلس الرئاسي، إلى أنه “تم جلب المرتزقة من كل حدب وصوب وتم رهن بعض القواعد العسكرية للأجنبي واستنزفت أموال البنوك والمصارف الوطنية لتمويل هذه الحرب الظالمة”، على حد قوله.

وتابع فائز السراج بالقول: أن “البداية كانت بتدمير أجزاء من بنغازي وبعدها أجزاء من درنة وتم العبث بالجنوب ونسيجه الاجتماعي وأُغلق النفط، مصدر قوت كل الليبيين، وفي كل مرة كان الشباب هو وقود هذه المعارك”.

وواصل قائلا: أنه “بعد مضي أكثر من عشرة أشهر على العدوان الفاشل على العاصمة وما قوبل به من حزم، وصده ودحره، لا زال الوهم يراود بعض هذه القوى الخارجية وبيادقه في الداخل بالسيطرة على مقاليد الحكم عبر الانقلابات العسكرية دون أن يرمش لهم جفن وهم يشاهدون حجم الخسائر في الأرواح والممتلكات، وفي استهتار غير مسبوق بأرواح الشباب الليبي، الضحية الكبرى لهذه المؤامرات والمغامرات البائسة، الذي يعول عليه كقوة اقتصادية وإنتاجية فاعلة في بناء مستقبل وطننا”.