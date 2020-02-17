بمناسبة ذكرى فبراير.. البعثة الأممية تؤكد التزامها بمواصلة جهودها لإنهاء الوضع الراهن

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أخبار ليبيا 24 – متابعات

قدمت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أحر تهانيها للشعب الليبي بحلول الذكرى السنوية التاسعة لثورة السابع عشر من فبراير.

وبهذه المناسبة أكدت البعثة في بيان لها اليوم الإثنين، التزامها الراسخ بمواصلة جهودها الحثيثة في مختلف المسارات والعمل مع كل الليبيين لإنهاء الوضع الراهن، وتحقيق الأمن والاستقرار، وبناء دولة القانون والمؤسسات والعدالة الاجتماعية.

وتصادف اليوم الإثنين الذكرى التاسعة لثورة 17 فبراير التي اندلعت في عام 2011 ضد ما وصفوه بـ”الظلم والطغيان” الذي يمارسه النظام السابق برئاسة معمر القذافي.

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