بعد “25” عامًا من المتاجرة بها .. الإطاحة بتشكيل عصابي يتاجر بحبوب الهلوسة ببنغازي

بعد “25” عامًا من المتاجرة بها .. الإطاحة بتشكيل عصابي يتاجر بحبوب الهلوسة ببنغازي المسماري : أغلب أفراد العصابة مطلوبين في قضايا سابقة

أخبار ليبيا 24 – خاص

تمكن عناصر قسم البحث الجنائي بمُـديرية أمن بنغــازي من القبض على تشيكل عصابي يقوم ببيع وترويج الحبوب المهلوسة بمنطقة بوهديمة في المدينة .

وقال مدير المكتب الإعلامي بالمديرية نقيب أحمد ضوء المسماري إن معلومة وردت لعناصر قسم البحث مفادها قيام شخص ببيع وترويج الأقراص المهلوسة نوع (ترامدول) .

وأوضح المسماري أنه تمت مراقبة الجاني وإعداد كمين مُحكم لضبطه، وتم القبض عليه بمنطقة بوهادي، على متن مركبته الخاصة وبحوزته عدد 2000 قرص مهلوس .

ولفت أنه تم نقل الجاني إلى القسم، وبفتح محضر اعترف أنه أخذ هذه الحبوب من شخص آخر ، متابعًا أنه تم عرض محضر التحريات على النيابة العامة، لأخذ تأشيرة النيابة لضبط الجاني الثاني .

وقال نقيب المسماري إنه تم إعداد كمين مُحكم للشخص الثاني، وضبطه بمنطقة الكويفية وبحوزته أقراص من الحبوب المهلوسة نوع ترامدول و وعدد 2 قنينة بها مواد مسكرة داخل مركبته الخاصة.

وذكر أنه تمت مداهمة منزل الجاني الثاني، اتضح أنه يستخدم منزله كوكر لمتعاطي المخدرات والمسكرات، ولا يوجد به عنصر نسائي من ذويه حيث كان يستخدمه من قبل العمالة الوافدة.

وتابع أنه عند تفتيش المنزل عثر على مبلغ مالي وقدره سبعة عشر ألف وثمانية وتسعون دينار ، مشيرًا أنه تم نقل الجاني الثاني لقسم البحث .

وتابع أنه تم فتح محضر استدلال مع الجناة ، حيث اعترف الأول بأنه يشتري هذه الأقراص من الثاني بمبلغ ستة الألف دينار للدستة التي بها عدد ألف قرص ويقوم بيعها في منطقة بوهديمة “الأكشاك” بمبلغ سبعة آلاف دينار للدستة، وقبل التعامل مع الثاني كان يتعامل مع مصدر آخر في منطقة بوهديمة، واعترف الثاني بأنه يقوم ببيع أقراص المهلوسة من فترة التسعينات وتحديداً سنة 1995 وسجن سنة 1997 في مؤسسة الإصلاح والتأهيل الكويفية على ذمة قضية أقراص مهلوسة .

وتابع الجاني الثاني خلال المحضر أنه يتعامل في شراء وبيع الحبوب المهلوسة مع سبع أشخاص آخرين وأفاد بأسمائهم ليتبين أنهم مطلوبين في قضية بيع الأقراص المهلوسة .

وأشار المسماري أن الجاني الثاني اعترف أنه يقوم ببيع وترويج الحبوب داخل مدينة بنغــازي والسبع الأشخاص الآخرين يقومون بجلب هذه السموم من خارج مدينة بنغـــــازي، لافتًا أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والآن في قبضة العدالة.