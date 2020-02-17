بعد إرسال المرتزقة السوريين .. السفارة التركية: نحيي الليبيين بمناسبة ذكرى فبراير وندعم جهود السلام تهنئة السفارة تأتي في ظل الانتهاكات التركية ضد السيادة الليبية

أخبار ليبيا 24 – متابعات

زعمت السفارة التركية في طرابلس، في الذكرى التاسعة لأحداث فبراير 2011م، أنها ستواصل دعم جهود إرساء السلام في ليبيا.

وقالت السفارة في بيان لها،: “نحيي الشعب الليبي الشقيق بمناسبة الذكرى التاسعة لثورة 17 فبراير، ونجدد دعمنا لجهود إرساء السلام والاستقرار في ليبيا”.

تهنئة السفارة التركية وإعلانها دعم جهود السلام مجرد شعارت دبلوماسية في ظل الانتهاكات التركية ضد السيادة الليبية، وفي ظل معاداتها للمجتمع الدولي عبر إرسال المرتزقة السوريين إلى ليبيا للقتال بجانب قوات حكومة الوفاق، والذي يقدر عددهم حوالي 3 آلاف مسلح، حسب تقرير المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وتشهد المنطقة حالة من التوتر المتصاعد، بسبب الأزمة الليبية، لاسيما بعد موافقة البرلمان التركي، على تفويض الرئيس التركي رجب أردوغان، بإسال قوات عسكرية تركية إلى العاصمة طرابلس، لدعم حكومة الوفاق، بعد توقيع مذكرتي تفاهم أمني وبحري بين حكومة الوفاق والرئيس التركي.

وتتمحور مذكرتي التفاهم الأمني والبحري بين حكومة الوفاق، برئاسة فائز السراج، والنظام التركي بقيادة رجب أردوغان، حول السيطرة على الموارد الليبية، وبالتحديد النفط، خصوصا أن أنقرة تشهد حالة من الضعف الاقتصادي، لاسيما بعد العقوبات الأمريكية، فتحاول تعويض خسائرها من البوابة الليبية.