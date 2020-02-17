بزراعة “150” ألف شتلة .. انطلاق مشروع إعادة تأهيل الغابات بالجبل الأخضر

أخبار ليبيا 24 – خاص

أكد مدير مشروع إعادة تأهيل الغابات بالجبل الأخضر يونس أحويج انطلاق حملة كبيرة لزراعة غابات الجبل الأخضر على عدة مراحل .

أحويج أوضح – لأخبار ليبيا 24 – أن الحملة تشمل عدة مراحل أولها زراعة شتول وبذور الغابات بعدد يتراوح بين 100 ألف إلى 150 ألف شجرة بأنواع مختلفة “الخروب، والسرو، والصنوبر الزراعة” لافتًا إلى أن الحملة ستكون في المناطق التي تعرضت للحرائق بالجبل الأخضر وهي شحات والمنصورة والوسيطة .

ولفت إلى أن هذا المشروع تحت إشراف وتنفيذ جمعية ليبيا الجديدة للبيئة والموارد الطبيعية، وهي مؤسسة خيرية هدفها الاهتمام بالبيئة وغابات الجبل الأخضر التي تتعرض بشكل متعمد للحرائق والتجريف .

وتابع المسؤول أنه تشكيل فرق من المتطوعين من جمعية الهلال الأحمر و الكشافة، مثنيًا على جهود مديرية أمن بشحات والمجلس البلدي شحات لإنجاح هذه الحملة .

ولفت إلى أن المشروع برعاية جمعية ليبيا الجديدة للبيئة والموارد الطبيعية بمشاركة الإتحاد الدولي لصون الطبيعة “iucn“.

الجدير بالذكر أن الغطاء النباتي تعرض لحرائق متعمدة وغير متعمدة بعضها لغرض استغلال الأراضي في ظل غياب الدولة، وكذلك مساحات شاسعة تعرضت للتجريف وبعضها محميات طبيعية نادرة في غياب تام للجهات الرقابية في الدولة وتحديدا وزارة الزراعة .