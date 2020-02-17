الوضع الليبي لم يشهد تغيرًا جذريًا بعد برلين ..لافروف: هناك بوادر إيجابية في التسوية

الوضع الليبي لم يشهد تغيرًا جذريًا بعد برلين ..لافروف: هناك بوادر إيجابية في التسوية لافروف: التناقضات بين المشاركين الأساسيين في النزاع الليبي وصلت لحد بعيد

أخبار ليبيا 24 – خبر

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، إن الوضع في ليبيا لم يشهد تغيرًا جذريا بعد مؤتمر برلين الذي عقد في التاسع عشر من يناير الماضي، لكنه أشار إلى إلى ظهور بوادر إيجابية في عملية التسوية، تكمن في انطلاق عمل اللجنة العسكرية المشتركة والتحضير لمنتدى الحوار السياسي.

لافروف أضاف في تصريحات لصحيفة “ستامبا” الإيطالية، أن التناقضات بين المشاركين الأساسيين في النزاع الليبي وصلت إلى حد بعيد لدرجة أنه يستحيل حلها في إطار فعالية واحدة، وإن كانت ذات تمثيل واسع كمؤتمر برلين، حيث سبق وعقدت لقاءات في باريس وباليرمو وأبو ظبي، دون أن تسفر عن تحسين الأوضاع.

وأوضح أن المهمة الرئيسية التي تواجه المجتمع الدولي تتمثل في الحصول على موافقة واضحة لا لبس فيها من الليبيين على بنود البيان الختامي لمؤتمر برلين، مؤكدا أن بوادر إيجابية ظهرت بعد مؤتمر برلين، منها انطلاق عمل اللجنة العسكرية المشتركة بصيغة “5+5″، وبدء التحضير العملي لإطلاق منتدى الحور السياسي، إضافة إلى بعض التحركات باتجاه تنظيم مشاورات بين الليبيين حول القضايا الاقتصادية.

وشدد الوزير الروسي على ضرورة تثبيت هذه المسائل، وتحقيق تقدم على جميع مسارات التسوية الليبية بشكل متزامن.

يشار إلى أن ألمانيا استضافت مؤتمرًا حول ليبيا برعاية الأمم المتحدة، في التاسع عشر من يناير الماضي، في العاصمة برلين، بحضور 12 دولة هم الولايات المتحدة الأمريكية، وروسيا، وفرنسا، وبريطانيا، والصين، وألمانيا، وتركيا، وإيطاليا، ومصر، والإمارات، والجزائر، والكونغو، وممثلي الاتحاد الأوروبي والأفريقي وجامعة الدول العربية والمبعوث الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا غسان سلامة، بهدف توفير ظروف مؤاتية لاستئناف الحوار الليبي الداخلي مع الإعلان مسبقاً عن وقف دائم لإطلاق النار.