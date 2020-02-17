الحويج يؤكد من موسكو على ضرورة تفكيك المليشيات لحل الأزمة الليبية الحويج يشارك بمؤتمر الشرق الأوسط في موسكو

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أعرب وزير الخارجية والتعاون الدولي في الحكومة الليبية، عبدالهادي الحويج، على هامش مشاركته بمؤتمر الشرق الأوسط، الذي ينظمه حاليا نادي “فالداي” في موسكو، عن أمله في انتهاء الوضع الراهن في ليبيا قريبا.

وقال الحويج للصحفيين، وفقًا لوكالة سبوتنيك، “نأمل أن ينتهي العدوان التركي قريبا، وأن تنتهي المواجهة المسلحة، وأن تتحرر العاصمة، وأن تتفكك التشكيلات المسلحة”. وأضاف الحويج: “هذا ليس تدخلا تركيا، وإنما عدوان، إنها محاولة جديدة لغزو ليبيا من قبل تركيا”.

وأكد الحويج أن “أي حل للأزمة الليبية يجب أن يقوم على تفكيك المليشيات”، مشيرًا إلى أن الأزمة الليبية أمنية وليست سياسية.

ويجري الحويج اليوم الإثنين زيارة إلى موسكو للمشاركة في، مؤتمر الشرق الأوسط، الذي ينظمه حاليا نادي “فالداي”.

وفي وقت سابق، أعلن رئيس معهد الاستشراق في أكاديمية العلوم الروسية، فيتالي نعومكين، أن الحويج يتواجد في موسكو حاليا، وسيشارك مؤتمر الشرق الأوسط التاسع، الذي ينظمه حالياً نادي “فالداي”.

وقال ناعومكين للصحفيين: “لقد وصل إلى بلادنا السيد وزير خارجية الحكومة الليبية المؤقتة عبد الهادي الحويج​​​. سيأتي إلى هنا “إلى مؤتمر فالداي” وسيشارك في الجلسة القادمة من المؤتمر”.

ونادي “فالداى” للحوار الدولي، هو أحد المنصات العالمية الرائدة للتفاعل بين النخب الفكرية والسياسية الروسية والعالمية.