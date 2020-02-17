الحل لن يكون إلا سياسيًا .. الجزائر بقمة ميونخ : مستعدون لمرافقة الليبيين في جهود التسوية

الحل لن يكون إلا سياسيًا .. الجزائر بقمة ميونخ : مستعدون لمرافقة الليبيين في جهود التسوية بوقادوم : الليبيين قادرون على تجاوز خلافاتهم من دون أي تدخل خارجي

أخبار ليبيا 24 – خبر

جدد وزير الشؤون الخارجية، صبري بوقادوم، التأكيد على موقف الجزائر حول تسوية الازمة الليبية، مُشددًا على أن الحل لا ينبغي أن يكون إلا سياسيًا.

وذكرت وزارة الخارجية الجزائرية، في بيان لها، أن بوقادوم أكد في مداخلته خلال الاجتماع الأول للجنة الدولية لمتابعة مؤتمر برلين حول ليبيا، قدرة الليبيين على تجاوز خلافاتهم من دون أي تدخل خارجي.

ووجه الوزير الجزائري، نداء من أجل دعم المجتمع الدولي للجهود الرامية إلى السماح للشعب الليبي بالخروج من هذه الأزمة التي تضرب البلاد بقوة، وتتعدى أثارها حدوده.

وجدد بوقادوم التأكيد على استعداد الجزائر الكامل لمرافقة الإخوة الليبيين في مسار الحوار، والتسوية السياسية مع الإبقاء على نفس المسافة مع جميع الأطراف، وبنفس مستوى الصراحة والثقة.

واجتمع وزراء خارجية عشر دول وممثلين آخرين للمنظمات الدولية؛ أمس الأحد، خلال مناقشات مؤتمر ميونخ الأمني؛ لمتابعة تنفيذ مخرجات مؤتمر برلين حول الأزمة الليبية، لاسيما بعد احتدام الصراع عقب العمليات العسكرية في طرابلس.