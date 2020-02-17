الحكومة الليبية تدعو لتوطيد أركان السلم الأهلي بمناسبة الذكرى التاسعة للثورة في ليبيا

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حثت الحكومة الليبية، اليوم الإثنين، بمناسبة الذكرى التاسعة لثورة السابع عشر من فبراير الليبيين إلى توطيد أركان السلم الأهلي والتعايش الاجتماعي المترابط فيما بينهم.

وقدمت الحكومة في بيان التهنئة إلى كافة أبناء الشعب الليبي بمناسبة مرور الذكرى السنوية التاسعة لثورة السابع عشر من فبراير، مشيرة إلى أنها تأتي هذا العام في وقت تعاني فيه ليبيا تحديات جمة، بسبب “الأطماع التركية الحالمة بغزو بلادنا بمساعدة ثلة من أبناء شعبنا للأسف”.

وأكدت الحكومة، أنها “ما تزال وهي تقوم بدورها الخدمي كحكومة تمثل كل الليبيين وتقدم الخدمات لهم دونما استثناء، تراهن على النسيج الاجتماعي المتماسك بين أبناء الشعب الليبي الواحد، وتحثه على الإصرار في توطيد أركان السلم الأهلي والتعايش الاجتماعي المترابط الذي يحثنا عليه ديننا السمح”.

وأضافت، “ندعو الجميع لتغليب لغة العقل، وبذل الجهد لأجل توحيد مؤسساتنا، والذي لن يتأتى إلا بنبذ خطاب العنف والكراهية، والجلوس على طاولة حوار واحدة بعيدا عن التجاذبات السياسية التي أحالت بلادنا ساحة لصراعاتها الطامعة في خيراتنا”.

وقالت، “إن وقوف كافة الليبيين خلف قواتهم المسلحة لأجل تطهير البلد وتأمين حدوده هو الهدف المنشود لبناء ليبيا الحديثة وإعادة المجد التليد الذي جاءت به ثورة السابع عشر من فبراير، والتي جاءت لعدم إقصاء أي مواطن ليبي كريم وضمان تمتعه بخيرات بلاده المهدورة ليعيش شامخا فوق أرضه بكل أمن وكرامة ورفاهية”.