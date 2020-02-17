الاتحاد الأوروبي يبدأ مهمة مراقبة تدفق الأسلحة إلى ليبيا في مارس المقبل

الاتحاد الأوروبي يبدأ مهمة مراقبة تدفق الأسلحة إلى ليبيا في مارس المقبل مهمة جديدة للاتحاد الأوروبي على حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا

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أعلن الاتحاد الأوروبي اليوم الإثنين أن بدء مهمة مراقبة حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا، سيكون في شهر مارس القادم.

وأكد مفوض الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، موافقة الاتحاد الأوروبي اليوم الإثنين على مهمة بحرية جديدة لمراقبة حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا، مشيرًا إلى أن المهمة ستكون جاهزة للعمل الشهر المقبل.

وأتى قرار الاتحاد رغم تخوف بعض الدول المشاركة في اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل اليوم الإثنين من تدفق المهاجرين خلال عمليات المراقبة البحرية لعملية تدفق السلاح إلى ليبيا.

وأكد جوزيف بوريل، للصحافيين، قبيل دخوله إلى الاجتماع حول ليبيا، أن رسالة المبعوث الأممي إلى ليبيا أكدت وجود انتهاكات عدة لإطلاق النار وحظر الأسلحة، مشيرًا إلى أن الوضع في الميدان وعلى الأرض سيء جداً.

وحذّر بوريل من فشل الدول المجتمعة من الاتفاق حول مسألة المراقبة البحرية لتدفق السلاح إلى ليبيا، بسبب توجس بعض البلدان.

وفي وقت سابق من اليوم الإثنين، أعلن وزير خارجية إيطاليا، لويجي دي مايو، موافقة الاتحاد الأوروبي على مهمة مراقبة الأسلحة.

وقال دي مايو، إن “الاتحاد الأوروبي مُلتزم بمهمة جوية وبحرية، وهناك جزء منها على الأرض، لحظر الأسلحة ودخول الأسلحة إلى ليبيا”.

وأوضح، أن المهمة ليست إحياءً لـ “عملية صوفيا” وسيتم نشرها على الساحل الشرقي لليبيا، حيث يجري تهريب السلاح.