ويليامز تدعو من ميونج لضبط النفس والتوقف عن الأعمال الاستفزازية في غرب ليبيا

ويليامز تدعو من ميونج لضبط النفس والتوقف عن الأعمال الاستفزازية في غرب ليبيا ويليامز: أحرزنا تقدمًا في المسارين الأمني والاقتصادي

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حثت نائبة الممثل الخاص لبعثة الأمم المتحدة للشؤون السياسية، ستيفاني ويليامز، إلى ضبط النفس في جبهات القتال بليبيا والامتناع عن القيام بأي عمل استفزازي حتى يتسنى للوفود المشاركة في مباحثات ميونج العمل في بيئة مواتية للتوصل لوقف إطلاق النار.

يأتي ذلك، خلال مشاركة ويليامز في رئاسة الاجتماع الأول للجنة المتابعة الدولية لمخرجات مؤتمر برلين حول ليبيا على هامش مؤتمر ميونخ للأمن.

ورأت ويليامز، أن البعثة الأممية أحرزت تقدما كبيرا فيما يتعلق بالمسارين الأمني والاقتصادي حول ليبيا.

ونقل مكتب الإعلام في البعثة، ويليامز، قولها: “لقد أحرزنا تقدماً كبيراً على المسارين الأمني والاقتصادي، نظرا للزخم الذي نتج عن مؤتمر برلين”.

وأضافت، “سيناقش المنتدى السياسي الليبي الذي سيبدأ في جنيف في 26فبراير الترتيبات المؤسسية وخارطة الطريق الرامية الى إنهاء المرحلة الانتقالية”.

وأضافت ويليامز، “نكرر دعوتنا بضبط النفس في جبهات القتال ونحث جميع الأطراف على الامتناع القيام بأي عمل استفزازي حتى يتسنى للوفود المشاركة في المباحثات العمل في بيئة مواتية للتوصل لوقف إطلاق النار.”