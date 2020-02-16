ورشة عمل في بنغازي بعنوان “قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة بين العاطفة والقانون”

ورشة عمل في بنغازي بعنوان “قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة بين العاطفة والقانون”

أخبار ليبيا24

أقامت المنظمة الدولية لحماية الطفولة وذوي الإعاقة أمس السبت ورشة عمل بعنوان “قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة بين العاطفة والقانون” بمقر المنظمة في مدينة بنغازي.

وتهدف ورشة العمل إلى استعراض مقترح قانون، يتماشى مع الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك لضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بما كفلها لهم القانون و وضع عقوبات والجزاءات لكل من يخالف ذلك.

وقدم ورشة العمل الأستاذ في كلية القانون عبدالقادر عون، والأستاذة نهلة الشارف بحضور عدد من المهتمين بشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة و أعضاء المكاتب القانونية لعدد من الجهات العامة وعدد من القانونين .