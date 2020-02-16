من هو «الهلالي» مرتزق أردوغان في ليبيا

من هو «الهلالي» مرتزق أردوغان في ليبيا ويعد قياديا ميدانيا لسرية في فصيل "مراد سلطان"

أخبارليبيا24 – انفوجرافك

أعلن المسؤول الإعلامي بغرفة عمليات إجدابيا التابعة للجيش الليبي عقيلة الصابر، مقتل المرتزق السوري شريف هلال الحمصي، الشهير بالهلالي، بالإضافة إلى عدد من المرتزقة خلال صد محاولتهم التقدم وخرق الهدنة في منطقة مشروع الهضبة بالعاصمة طرابلس.

من هو “الهلالي” ؟

من مواليد مدينة حمص السورية عام 1973، ويعد قياديا ميدانيا لسرية في فصيل “مراد سلطان” التابعة لمليشيات الجيش السوري الحر، المدعومة من نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

دخل “الهلالي” إلى ليبيا عبر مطار “معيتيقة الدولي” في 19 ديسمبر من عام 2019، قادما من تركيا.

قدم إلى طرابلس وانضم إلى المليشيات مقابل الحصول على راتب شهري 2500 دولار، بالإضافة إلى وعد بالحصول على الجنسية التركية، وفي حاله مقتله يدفع مبلغ لذويه 35 ألف دولار.

وقتل المرتزق السوري على يد قوات الجيش الليبي، خلال مواجهات مع المليشيات في محور مشروع الهضبة بالعاصمة طرابلس، مساء الثلاثاء الماضي.

مصادر كشفت أن شقيق “الهلالي” عبدالمحسن هلال عرف بسفاح حزب “العمل الشيوعي” في سوريا خلال عام 1991.

جاء مقتل الأمر المرتزق السوري، ليؤكد أن المليشيات في ليبيا لا قضية لديهم ولا يهمهم سوى المال مقابل مشاركتهم في القتال ونشر الفوضى.