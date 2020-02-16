من هو أبو الحارث المصري المرتزق المدعوم من قطر وتركيا؟

من هو أبو الحارث المصري المرتزق المدعوم من قطر وتركيا؟

أخبار ليبيا 24 – انفوجراف

أبو الحارث المصري:

اسمه أسامة السيد قاسم، مصري الجنسية يكنى بـ”أبو الحارث المصري” ؛ حُكم عليه بالسجن 50 سنة في قضية اغتيال الرئيس الراحل أنور السادات.

خرج من السجن عام 2007 بعد قضاء 26 عاما في السجن و اختفى عن الأنظار إلى أن ظهر مرة أخرى خلال تولي الإخوان الحكم في مصر عام 2012 ، هرب بعدها إلى ليبيا عام 2013 وانضم لتنظيم “أنصار الشريعة” الإرهابي.

بعد استعادة الجيش الليبي السيطرة على بنغازي هرب إلى سوريا في 2016 وانضم هناك إلى تنظيم جبهة النصرة الإرهابي ثم إلى هيئة تحرير الشام.

يعمل تحت رعاية المخابرات التركية والقطرية، ويتنقل بين سوريا وتركيا وموضوع على قوائم الإرهاب في عدة دول من بينها مصر وليبيا.