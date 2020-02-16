منتخب ليبيا يبدأ معسكر تحضيري في سوسة التونسية
أخبار ليبيا24- خاص
بدا المنتخب الليبي معسكر تحضيري بمدينة سوسه التونسية، اعتبارا من أمس السبت، يتواصل لـ 10 أيام، تحت إشراف المدرب فوزي البنزرتي ومساعده علي المرجيني.
ويضم المعسكر 23 لاعبا محليا ، وسيغيب عنه لاعبو فريق النصر الذي يستعد للكونفيدرالية الأفريقية.
ويسعى الطاقم الفني من خلال هذا المعسكر اختيار القائمة الأساسية للمنتخب التي ستشارك في الاستحقاقات المقبلة.
وسيخوض المنتخب الليبي ومنتخب المحليين عدد من الاستحقاقاتً خلال الفترة المقبلة أبرزها تصفيات كأس العالم وتصفيات أمم أفريقيا، إلى جانب بطولة أفريقيا للاعبين المحليين.