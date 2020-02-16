منتخب ليبيا يبدأ معسكر تحضيري في سوسة التونسية

أخبار ليبيا24- خاص

بدا المنتخب الليبي معسكر تحضيري بمدينة سوسه التونسية، اعتبارا من أمس السبت، يتواصل لـ 10 أيام، تحت إشراف المدرب فوزي البنزرتي ومساعده علي المرجيني.