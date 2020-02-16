مكتب الرياضة بنغازي يطالب المسؤولين بصيانة مقره

أخبار ليبيا24- خاص

نظم مكتب الشباب والرياضة بنغازي أمس السبت، وقفة احتجاجية طالب ـ من خلالها ـ المسؤولين بصيانة مقره في المدينة الرياضيه بنغازي.

وشارك في الوقفة عدد من الشخصيات الرياضية، ورؤساء أندية ورؤساء اتحادات رياضية من بنغازي وضواحيها.

ووجه مدير مكتب الشباب و الرياضة بنفازي فرج نجم رسالة لأصحاب الاختصاص طلب من خلالها بسرعة صيانة المكتب

وأوضح نجم لـ”أخبار ليبيا24″ أنه تلقى وعود من بلدية بنغازي بصيانة المقر إلا أن الصيانة لم تتم.

وأشار مدير مكتب الشباب و الرياضة إلى أن مكتب الشباب والرياضة يمارس أعماله من دون مقر منذ أكثر من عامين .