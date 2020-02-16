مطالبًا بإرسال قوة دولية .. وزير الخارجية السعودي : التدخل التركي بليبيا يزيد من عدم استقرار المنطقة

مطالبًا بإرسال قوة دولية .. وزير الخارجية السعودي : التدخل التركي بليبيا يزيد من عدم استقرار المنطقة وزير الخارجية السعودي : ليبيا شهدت توافد مرتزقة سوريين لمساندة قوات الوفاق

أخبار ليبيا 24 – متابعات

جدد وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، رفضه للتدخل الخارجي في الأزمة الليبي، وخص تركيا بالذكر .

بن فرحان قال، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية، على هامش مؤتمر ميونخ الأمني، إن ليبيا شهدت توافد قوات من سوريا موالية لتركيا لمساندة قوات حكومة الوفاق في معركة طرابلس.

وأضاف “بالطبع، إنه لا شيء من هذا يساعد على الإطلاق بل يؤدي فقط إلى مزيد من عدم الاستقرار في المنطقة”، مؤكدًا أن هذا ينطبق أيضا على عمليات إرسال الأسلحة الجارية”.

وتابع: ” قد يكون إرسال مهمة دولية لحفظ السلام في ليبيا خيارًا إذا كانت العملية تسير في الاتجاه الصحيح لكن الوقت ليس مناسبًا بعد”.

وتبنى مجلس الأمن الدولي، الأربعاء الماضي، قرارا يدعو إلى وقف دائم لإطلاق النار في ليبيا، قدمته بريطانيا لدعم مخرجات مؤتمر برلين الذي استضافته ألمانيا الشهر الماضي بشأن ليبيا، أيّد القرار 14 عضوا من مجموع 15 من أعضاء المجلس، فيما امتنعت روسيا عن التصويت.