مجلس النواب يهنئ الليبيين بالذكرى التاسعة لثورة 17 فبراير

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وجه مجلس النواب الليبي اليوم الأحد التهنئة إلى الشعب الليبي بمناسبة الذكرى التاسعة لثورة السابع عشر، حيث أعرب المجلس عن أمانيه بأن يعم الأمن والاستقرار والعيش الكريم في جميع ربوع ليبيا.

كما أعرب المجلس عن أمانيه بتحقق وحدة الصف ولم الشمل بين أبناء الشعب الليبي وتحقيق المطالب التي خرجوا من أجلها قبل تسعة أعوام.

ويحتفل الليبيين يوم غد الإثنين بالذكرى التاسعة لثورة التي انطلقت في السابع عشر من فبراير عام 2011.

وقال بيان للمجلس، “يطيب لمجلس النواب الليبي رئاسة وأعضاء أن يتقدم بخالص التهاني وأطيب الأمنيات لكافة أبناء الشعب الليبي بمناسبة الذكرة لتاسعة لثورة السابع عشر من فبراير التي خرج خلالها الليبيين رفضا للظلم والاستبداد وطلبا للحرية والعدالة والعيش الكريم”.

ودعا المجلس، “بأن يمن الله عز وجل على بلدنا بالأمن والاستقرار ووحدة الصف ولم الشمل وأن تتحقق المطالب التي خرج من أجلها الشعب الليبي”.