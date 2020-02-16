صبر أهالي طرابلس نفذ .. الغزوي : لن نصمت على جرائم المرتزقة السوريين الغزوي : القيادة العامة تحمل مشروعًا سياديًا يحافظ على كرامة الليبي والوطن

أخبار ليبيا 24 – خبر

قال آمر غرفة عمليات قوات الجيش، اللواء المبروك الغزوي، إن قوات الجيش الليبي لن تصمت على جرائم مرتزقة أردوغان بحق المدنيين من الليبيين، موضحًا أن القيادة العامة تحمل مشروعًا سياديًا يحافظ على كرامة الليبيين.

الغزوي أضاف ، في تصريحات لوكالة “العين” الإماراتية، أن مرتزقة تركيا من السوريين التركمان والميليشيات من حكومة فايز السراج، مستمرون في تنفيذ جرائم ضد المدنيين بطرابلس، مُحذرًا هؤلاء الإرهابيين من استمرارهم في جرائهم، مؤكدًا: “لن نقف مكتوفي الأيدي وسيدفع المعتدون ثمن اعتداءاتهم”.

وأكمل “صبر أهالي طرابلس المتطلعين للتخلص من بطش الحشد المليشياوي والمرتزقة نفذ بعد هذه الاعتداءات الآثمة بحق الشعب الليبي، وردة فعل الجيش الليبي على تلك الانتهاكات ستكون قوية وحاسمة .

وفي ختام حديثه، أكد الغزوي أن القيادة العامة تحمل مشروعًا سياديًا يحافظ على كرامة الليبي والوطن على حد سواء، وأن كرامتهم من كرامتنا ونحن لأجلهم سائرون حتى يصلوا لبر الأمان ولم الشمل الذي يتطلعون له جميعًا”.