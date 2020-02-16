سيبقى داعش كيانًا مرفوضًا وممقوتًا من الشعب اللّيبيّ من دون أيّ استثناءات

سيبقى داعش كيانًا مرفوضًا وممقوتًا من الشعب اللّيبيّ من دون أيّ استثناءات الإرادة الشّعبيّة والعزيمة وقفتا في وجه الإرهاب في ليبيا

أخبار ليبيا24-آراء حرة

عندما دخل التّنظيم الإرهابيّ داعش إلى ليبيا فرض سيطرته على عددٍ من المناطق والمدن المهمّة والّتي تتمتّع بطابعٍ استراتيجيّ وموقع حسّاس على مختلف الأصعدة، الأمنيّة منها، والسياسيّة، والعسكريّة، والاقتصاديّة، والثقافيّة وغيرها.

من بين هذه المدن، كان لبنغازي حصّةً من الإرهاب الداعشيّ الّذي كان سببًا أساسيًّا في جعلها مدينةً مُنعزِلَةً عن العالم تتصف بعدم الاستقرار ويسيطر عليها جوٌّ مملوءٌ بالحزن والموت واليأس.

مرّت سنوات وكان في خلالها الشبح الداعشيّ يحوم في ربوع هذه المدينة ويتآكلها يومًا بعد يوم، ولكنّ الإرادة الشّعبيّة والعزيمة وقفتا في وجه الإرهاب إذ اتّحد الشّعب مع السّلطات اللّيبيّة وتحدّوا جماعات التّنظيم الإرهابيّ داعش ونجحوا، بعد معارك عديدة، في دحر داعش وعناصره من بنغازي وبالتالي تطهير هذه المدينة العريقة من خطر الإرهاب.

لقد عاد الاستقرار إلى بنغازي وأُتيحت أمام هذه المدينة فرص عديدة شكّلت انطلاقةً جديدةً لها. ومن بينها، الخبر الّذي تداولته الصّحف حول وصول وفد من الاتحاد الأوروبي ودولة ألمانيا الاتحادية إلى بنغازي من أجل التنسيق في المشروعات التنموية وتقديم الدعم الفني. إذ ناقش الوفد مع عددٍ من المسؤولين اللّيبيين موضوعات مختلفة هادفة إلى دعم الاستقرار في ليبيا.

وعلى الصّعيد الشّعبيّ، لا يزال اللّيبيون متمسّكين برفضهم لكلّ ما له علاقة بالإرهاب وبداعش على وجه الخصوص. إذ تتوالى الدعوات المدنية والأهلية من أجل تنظيم مسيرات ضد الإرهاب من بينها مظاهرات يوم الجمعة الماضي، 14 فبراير، في مدينة بنغازي تحت اسم “جمعة إيقاف الإرهاب”، المظاهرة كانت عرس شعبي كبير تخلله العديد من الفقرات الترفيهية والغنائية شارك فيها فنانين ليبين من مختلف المدن الليبية.

أمام كلّ هذه المساعي لإعادة الحياة إلى بنغازي وبالتّالي إلى ليبيا ككلّ، لا يزال التهديد الداعشيّ يطلّ برأسه من حينٍ إلى آخر ليولّد القلق والخوف في نفوس اللّيبيين والسّلطات على حدّ سواء. إذ انتشرت على صفحات الإنترنت صورًا تظهر تهديدًا واضحًا من قبل تنظيم داعش الإرهابي للمدنيين الذين ينوون المشاركة في تلك المسيرة في بنغازي.

ولكن ما من أحدٍ سيقف مكتوف الأيدي أمام داعش، ولا سيّما بعد أن استعادت بنغازي نشاطها وعادت الحياة تدبّ في عروقها. فداعش، مهما حاول العودة لفرض سيطرته ونفوذه، سيبقى كيانًا مرفوضًا وممقوتًا من الشعب اللّيبيّ من دون أيّ استثناءات.