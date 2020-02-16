دي مايو: نحتاج إلى بعثة الاتحاد الأوروبي لمنع دخول الأسلحة لليبيا

أخبار ليبيا 24 – متابعات

قال وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو، اليوم الأحد، إنه يجب حظر دخول الأسلحة برًا وجوًا وبحرًا لحل النزاع الليبي، مشيرًا إلى أنها خطوة أساسية لوقف الصراع هناك.

دي مايو، أضاف خلال مشاركته بمؤتمر ميونيخ للأمن، “غدًا في بروكسل، هناك اجتماع لمجلس الشؤون الخارجية المهم للغاية، سنناقش هذا الأمر أيضًا”.

وتابع: “نحتاج إلى بعثة الاتحاد الأوروبي القادرة على منع دخول الأسلحة، ومراقبة الوضع الليبي باستمرار، فيجب أن تتصرف أوروبا بشكل مكثف، باستخدام صوت واحد، وإيطاليا مستعدة للقيام بدورها”.

وكانت العاصمة الألمانية برلين استضافت ، في التاسع عشر من يناير 2020م الماضي، مؤتمراً حول ليبيا، بمشاركة دولية رفيعة المستوى، وذلك بعد المحادثات الليبية – الليبية، التي جرت مؤخرًا، في موسكو، بحضور ممثلين عن روسيا الاتحادية وتركيا.