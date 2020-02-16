دي مايو: نحتاج إلى بعثة الاتحاد الأوروبي لمنع دخول الأسلحة لليبيا

دي مايو: يجب أن تتصرف أوروبا بشكل مكثف باستخدام صوت واحد

16

أخبار ليبيا 24 – متابعات 

 قال وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو، اليوم الأحد، إنه يجب حظر دخول الأسلحة برًا وجوًا وبحرًا لحل النزاع الليبي، مشيرًا إلى أنها خطوة أساسية لوقف الصراع هناك.

دي مايو، أضاف خلال مشاركته بمؤتمر ميونيخ للأمن، “غدًا في بروكسل، هناك اجتماع لمجلس الشؤون الخارجية المهم للغاية، سنناقش هذا الأمر أيضًا”.

وتابع: “نحتاج إلى بعثة الاتحاد الأوروبي القادرة على منع دخول الأسلحة، ومراقبة الوضع الليبي باستمرار، فيجب أن تتصرف أوروبا بشكل مكثف، باستخدام صوت واحد، وإيطاليا مستعدة للقيام بدورها”.

وكانت العاصمة الألمانية برلين استضافت ، في التاسع عشر من يناير  2020م الماضي، مؤتمراً حول ليبيا، بمشاركة دولية رفيعة المستوى، وذلك بعد المحادثات الليبية – الليبية، التي جرت مؤخرًا، في موسكو، بحضور ممثلين عن روسيا الاتحادية وتركيا.

المزيد من الأخبار

الحكومة الليبية تدعو لتوطيد أركان السلم الأهلي بمناسبة الذكرى التاسعة للثورة في ليبيا

تسعة أعوام.. ليبيا من الثورة إلى الإرهاب

ويليامز تدعو من ميونج لضبط النفس والتوقف عن الأعمال الاستفزازية في غرب ليبيا

وزارة الصحة بالحكومة الليبية تعقد اجتماعًا لوضع خطة شاملة لمجابهة فيروس كورونا في…

المزيد

الحكومة الليبية تدعو لتوطيد أركان السلم الأهلي بمناسبة…

تسعة أعوام.. ليبيا من الثورة إلى الإرهاب

ويليامز تدعو من ميونج لضبط النفس والتوقف عن الأعمال…