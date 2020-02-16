تسعة أعوام.. ليبيا من الثورة إلى الإرهاب الإرهاب حاول تحويل ليبيا من ثورة تنشد الديمقراطية والحرية والعدالة وبناء مؤسسات إلى مستنقع دموي

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تسعة أعوام مرت على انطلاقة الثورة في ليبيا التي لا يستطيع أحد أن ينكر أنها انطلقت من أجل الحرية والديمقراطية والعدالة والتنمية، لكنها مع الأسف فقد انعرجت إلى طريق أخرى غرقت على إثرها البلاد في الفوضى والدمار وأعمال العنف والإرهاب.

إن المتتبع للوضع في ليبيا؛ يدرك جيدًا أن ليبيا خطت أولى خطواتها في رحلة تحوّلها الديمقراطي، من خلال انتخاب المؤتمر الوطني العام التي انطلقت في 7يوليو 2012.

ولكن؛ فكما هو معروف؛ فإنه بعد الانتخابات هيمن “تيار الإسلام السياسي” على السلطة في ليبيا من خلال المؤتمر الوطني العام، حيث وبدلا من أن يسارع في بناء الدولة من جيش وشرطة ومؤسسات، قامت بفرض استحداث آلية جديدة تمثلت في اعتماد المجموعات المسلحة التي كان يقودها إسلاميون متشددون لبسط الأمن في البلاد، حيث أسست ما عُرف بـ “الدروع” وأُغدِقت عليها أموالًا كثيرة، وذلك على حساب الجيش والشرطة والمؤسسات الأمنية الأخرى.

ولأن غالبية تلك “الدروع” كانت تدار من قبل قيادات متطرفة؛ فقد وجدت نفسها أمام فرصة تاريخية من أجل تحقيق مصالحها ومصالح جماعاتها وأفكارها المتشددة على حساب المصلحة الوطنية الليبية العليا، حيث انطلقت تلك الجماعات المتطرفة، التي تعتبر الجيش والشرطة والقضاء عقبة كبرى أمام طموحاتها، من خلال ذلك في تنفيذ مخططاتها الإجرامية من خطف وإخفاء قسري واغتيال وتفجير.

فلقد شهدت ليبيا خلال الأعوام 2012 و2013 و2014 التي أعقبت انتخابات المؤتمر الوطني العام موجة اغتيالات خلفت وراءها المئات من القتلى بينهم أفراد عسكريين وأمنيين وقضاة ومحامين ونشطاء سياسيين ومدنيين وصحفيين، إضافة إلى ممثلي دول أجنبية. ذلك الواقع بالطبع حول ليبيا من ثورة تنشد الديمقراطية والحرية والعدالة وبناء مؤسسات إلى مستنقع دموي.

ومع تنامي التهديدات الإرهابية والتطرف العنيف في تلك السنوات وظهور تنظيمات إرهابية بمسميات مختلفة لا سيما “أنصار الشريعة” و”داعش” وما إلى ذلك، أبدى الليبيون تذمرهم من الوضع؛ فخرجوا بداية الأمر في شكل حركات احتجاجية سلمية، على غرار “جمعة إنقاذ بنغازي” يوم 21 سبتمبر 2012 التي شهدت خروج نحو 30 ألف ليبي في بنغازي، للتنديد بالمجموعات المسلحة المتطرفة.

ولكن، لم تنجح تلك الحركات السلمية في إنهاء وجود تلك المجموعات المتطرفة؛ فمع مرور الوقت صارت ليبيا مركزًا للإرهابيين في شمال أفريقيا، حيث استغلت العناصر الإرهابية الحدود الليبية الشاسعة للعبور إليها مكونة تنظيماتها الإرهابية التي سيطرت على بعض المدن مثل درنة وبنغازي وسرت.

ولأن تنامي وجود تلك التنظيمات الإرهابية في ليبيا أصبح يهدد آمال الليبيين وطموحاتهم التي ثاروا من أجلها قبل تسعة أعوام، فقد وجدوا أنفسهم أمام حتمية مواجهة هذه الآفة الخطيرة وقتالها واجتثاثها من جذورها.

وبالفعل بدأ الليبيين في حشد أنفسهم بكل ما أوتوا من قوة وعزم في محاربة تلك المجموعات، حيث برهنوا للعالم أجمع نموذجًا فريدًا في التضحية والفداء في سبيل وطنهم وفي سبيل طموحاتهم وحريتهم وكرامتهم واستطاعوا اجتثاث تلك المجموعات، على الرغم من تعقد وتشابك الأحداث السياسية والاقتصادية والعسكرية بلادهم.