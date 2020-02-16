بني وليد تحتضن بطولة لكرة الطائرة

أخبار ليبيا24- خاص

يستعد نادي الشروق الرياضي ببني وليد، عن لاقامة دوري تنشيطي لكرة الطائرة يوم غد الاثنين يضم عدد من فرق المدينة.

وأطلق نادي الشروق بالتعاون مع شباب مدينة بني وليد حملة تنظيف وطلاء لملعب كرة الطائرة استعداداً لتنظيم الدوري،

هذا وستقسم الفرق المشاركة على مجموعتين تضم كل مجموعه ثلاث فرق يتأهل عن كل مجموعة الأول والثاني،

و ستفتتح المنافسات اليوم الأحد بمباراة افتتاحية بين فريق المرحوم سالم المبروك الجمل وفريق المرحوم عبدالسلام محمد اشنيشح الساعة 5:30 مساء على أن تنطلق مباريات الدوري رسميا يوم غداً الإثنين.