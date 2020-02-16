الثني يبحث احتياجات بلدية العربان ويتعهد بحل مشاكلها

أخبار ليبيا 24 – متابعات

استقبل رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبدالله الثني اليوم الأحد بمكتبه في ديوان رئاسة المجلس بمدينة بنغازي، وفدا من أعيان وحكماء ومسؤولي بلدية العربان، وذلك لبحث احتياجات المنطقة.

وضم الوفد عضو مجلس النواب عن الدائرة، ورئيس المجلس التسييري للبلدية، والمجلس الاجتماعي للبلدية، وذلك بحضور مدير إدارة الشؤون الفنية والمشروعات بديوان مجلس الوزراء إبراهيم الدعباج.

وتطرق الاجتماع إلى كافة المشاكل التي تواجه بلدية العربان، وكافة احتياجات البلدية من الطرق والمباني التعليمية والصحية.

وتعهد رئيس الحكومة عبدالله الثني بحل المشاكل التي تواجه بلدية العربان حسب الأولوية، وفق ما نشر مكتب الإعلام والتواصل بالحكومة الليبية المؤقتة.