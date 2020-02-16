الاستعداد لإقامة بطولة كرة قدم داخل الصالات في سبها
أخبار ليبيا24- خاص
تستعد مدينة سبها لإطلاق بطولة بادر لكرة القدم، داخل الصالات لأندية الجنوب الثلاثاء المقبل بمشاركة 26 نادي من مختلف مناطق الجنوب.
والأندية المشاركة في البطولة هي الجفرة ‘ القلعة ودان ، الخلود سوكنة ، الهاروج الفقهاء ، الشاطيء الأوسط برقن ، الخزانة برقن ، اليقظة أدري ، يثرب محروقة ، الترجي ونزريك ، نجوم الشاطي براك ، الرحيق القرضة ، البوانيس ، القدس الزيغن ، لعلا سمنو ، تمنهنت.
ومن سبها القرضابية ، النهضة ، الشرارة ، المهدية ، الهلال ، الجزيرة ، غدوة.
ومن مرزق : الطموح ، التحدي حج حجيل ، الجيل الصاعد تراغن.
ومن أوباري الوادي الأخضر بنت بيه ، فارس قراقرة .