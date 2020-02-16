الاستعداد لإقامة بطولة كرة قدم داخل الصالات في سبها

أخبار ليبيا24- خاص

تستعد مدينة سبها لإطلاق بطولة بادر لكرة القدم، داخل الصالات لأندية الجنوب الثلاثاء المقبل بمشاركة 26 نادي من مختلف مناطق الجنوب.

والأندية المشاركة في البطولة هي الجفرة ‘ القلعة ودان ، الخلود سوكنة ، الهاروج الفقهاء ، الشاطيء الأوسط برقن ، الخزانة برقن ، اليقظة أدري ، يثرب محروقة ، الترجي ونزريك ، نجوم الشاطي براك ، الرحيق القرضة ، البوانيس ، القدس الزيغن ، لعلا سمنو ، تمنهنت.

ومن سبها القرضابية ، النهضة ، الشرارة ، المهدية ، الهلال ، الجزيرة ، غدوة.

ومن مرزق : الطموح ، التحدي حج حجيل ، الجيل الصاعد تراغن.

ومن أوباري الوادي الأخضر بنت بيه ، فارس قراقرة .