الأمم المتحدة تطلق خطة الاستجابة الإنسانية في ليبيا لعام 2020 توفير الدعم لنحو 345 ألف من الفئات الأكثر عرضة للضرر في ليبيا

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أطلقت الأمم المتحدة، اليوم الأحد، خطة الاستجابة الإنسانية للعام 2020 في مدن طرابلس وبنغازي وسبها، في مسعى لجمع ما يقرب من 115 مليون دولار أمريكي لتوفير الدعم للمحتاجين.

وأكدت الأمم المتحدة، إطلاق خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2020 في طرابلس وبنغازي وسبها، بهدف تلبية الاحتياجات الإنسانية المتزايدة، وذلك في مسعى لجمع ما يقرب من 115 مليون دولار أمريكي لتوفير الدعم لمن هم بحاجة إليه، بالأخص لنحو 345 ألف من الفئات الأكثر عرضة للضرر في ليبيا”.

وأشارت الأمم المتحدة في بيان لها، إلى أنها تتوقع الخطة أن ما مجموعه 900 ألف شخص سيحتاجون إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية في عام 2020.

وأوضح البيان، أنه ستعمل 25 منظمة، تضم تسع وكالات تابعة للأمم المتحدة و12 منظمة دولية وأربع منظمات وطنية غير حكومية، في شراكة تم تحديدها كأولوية في خطة الاستجابة الإنسانية هذا العام.