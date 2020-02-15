ندوات توعوية للمرشدات النفسيات بسبها

أخبار ليبيا24

نظم مكتب التربية والتعليم بسبها صباح اليوم ندوة توعوية تستهدف الأخصائيات الاجتماعيات والمرشدات النفسيات بمدارس المدينة.

وقال مدير الشئون الإدارية بمكتب شئون التربية والتعليم بسبها محمد إسماعيل لأخبار ليبيا24، إن الندوة تهدف لمساعدة الأخصائيات على فهم مجال عملهن ومالمطلوب منهن في إطار العلملية التعليمية، وايضا توضيح الفرق بين المرشدة النفسية والأخصائية الاجتماعية.

وأوضح اسماعيل أن الأخصائيات الاجتماعيات لهن دور مهم في التوعية بمضار العنف ضد الأطفال في المدارس، وأنهن يستطعن بناء الثقة بشكل جيد بين الطلبة بشكل عام ومدرسيهم، وأيضا مع اولياء الأمور، وهو ماتسعى إليه الندوة التي ستستمر في عدة مدارس خلال الفترة المقبلة بحسب اسماعيل.

من جهتها اوضحت مدير مكتب الإرشاد النفسي بمكتب شئون التربية والتعليم بسبها زينب الإحيرش لأخبار ليبيا24، إن المكتب يسعى لتفعيل دور المرشد النفسي، وإفساح مجال ومساحة أكبر لهذا الدور داخل المؤسسات التعليمية، من خلال التعاون مع إدارات المدارس والأخصائيين الاجتماعيين، وايضا المعلمين وأولياء الأمور، وهو ما يتطلب الزيادة من مهارات وقدرات المرشدين النفسيين حسب وصفها.