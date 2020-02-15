منفذ أمساعد يعيد تفعيل رسوم الدخول والخروج لسكان المنطقة من مطروح إلى السلوم

منفذ أمساعد يعيد تفعيل رسوم الدخول والخروج لسكان المنطقة من مطروح إلى السلوم

أخبار ليبيا24

أعلن مدير أمن منفذ أمساعد البري عقيد عبدالباسط العريبي إعادة تفعيل رسوم الدخول والخروج لسكان المنطقة من مطروح إلى السلوم دون استثناء.

وأوضح العريبي أن هذا القرار جاء إلى عدم استثناء المواطنين الليبيين القاطنين مدينة طبرق إلى أمساعد من دفع سوم الدخول والخروج من وإلى الأراضي المصرية.

وكانت مديرية أمن منفذ أمساعد البري أصدرت في سبتمبر 2019 قرارًا يقضي بتحديد رسوم دخول و خروج للمواطنين المصريين وكذلك رسوم على الشاحنات المصرية أثناء عبورهم لمنفذ أمساعد البري.

وذكر مدير أمن منفذ أمساعد البري عقيد عبدالباسط العريبي أن هذا القرار جاء بموجب المعاملة بالمثل والرسوم التي يتم فرضها على الليبيين بعد عبورهم لمنفذ السلوم.

وفي نهاية سبتمبر من ذات العام، أصدر مدير أمن منفذ إمساعد عقيد عبد الباسط العريبي تعليماته، بمنع دخول أي مواطن مصري إلى الأراضي الليبية إلا من يحملون جوازات صادرة من مطروح.

وخاطب العريبي بحسب المكتب الإعلامي في مديرية أمن منفذ إمساعد مكتب الاستشارات القانونية بالمنفذ بحث كيفية تنفيذ القرار الذي ياتي في إطار المعاملة بالمثل مع الجانب المصري.

وأوضح مدير أمن المنفذ أن هذا الإجراء يأتي ردًا على منع دخول اللبيبين من المنطقة الغربية والمنطقة الجنوبية ومدينة درنة.

وأشار العريبي إلى أن السلطات المصرية تقوم بإرجاع المواطنين ممن يحملون جوازات صادرة من المنطقة الغربية والجنوبية ودرنة وتمنعهم من الدخول إلى الأراضي المصرية.